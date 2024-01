Lacroix Milan, i rossoneri preparano l’assalto: ecco la strategia per il difensore del Wolfsburg

Lacroix Milan, i rossoneri preparano l’assalto: ecco la strategia per il difensore di proprietà del Wolfsburg

Il Milan continua la propria caccia sul mercato a un nuovo centrale e, secondo quanto riportato da Sky Sport e confermato oggi da Calciomercato.com, tra i nomi in lista c’è anche Lacroix.

Il difensore del Wolfsburg piace molto alla dirigenza rossonera che pensa a lui soprattutto in vista della prossima estate. A gennaio, infatti, non sembrano più esserci i margini per un’operazione con i tedeschi.