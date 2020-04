La Uefa ha deciso: queste sono le due alternative per i campionati

Prende sempre più una fisionomia il futuro del calcio europeo. La Uefa ha spiegato quali saranno i termini

Prende sempre più una fisionomia il futuro del calcio europeo. La Uefa ha spiegato quali saranno i termini: «Lo scenario ideale, se la situazione pandemica lo permette, è quello di avere le competizioni nazionali attualmente sospese completate, consentendo alle squadre di calcio di qualificarsi per le competizioni UEFA per club in base al merito sportivo».

Ciò vuol dire che, nel caso in cui non fosse possibile terminare i campionati nazionali, le federazioni dovranno comunicare quali saranno le squadre meritevoli di partecipare a Champions League ed Europa League. La valutazione dovrebbe avvenire prendendo in considerazione la stagione e non il ranking Uefa.