La UEFA celebra il record di marcature multiple del Milan: il post

La UEFA, tramite il proprio profilo Twitter dedicato all’Europa League, ha celebrato il nuovo record stabilito dal Milan in Serie A, cioè quello di segnature multiple in gare consecutive. I rossoneri di Stefano Pioli, come sottolineato dalla UEFA, sono arrivati a quota 14 partite consecutive dove segnano almeno 2 reti a partita.

Il Milan ha superato il record stabilito dal Torino nel 1948 in cui si fermò a 13 gare di fila.

🔴⚫️ Milan have scored multiple goals in 14 consecutive matches, a new Serie A record 🔥🔥

ℹ️ The previous record of 13 was set by Torino in 1948#UEL pic.twitter.com/Y1kNvVQ7kl

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 17, 2020