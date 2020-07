La Stampa: «In casa della Samp il Milan cerca punti per l’Europa»

La Stampa: i rossoneri vogliono vincere per continuare a sognare il treno Europa League passando dai gironi, oggi è sfida alla Sampdoria

«In casa della Samp, il Milan cerca punti per l’Europa» – così titola l’edizione de La Stampa in edicola questa mattina. I rossoneri vogliono vincere per sperare nella qualificazione ai gironi di Europa League, Roma permettendo.

Stefano Pioli recupera Theo Hernandez e Bennacer, due elementi di grande importanza. In panchina tornano Laxalt e Biglia. In avanti solito trio Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic con Ibrahimovic punta. Castillejo parte dalla panchina.