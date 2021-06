La Russa: «Ci inginocchiamo? E se gli altri fanno le capriole?»

Ignazio La Russa ha commentato ad Adnkronos la scelta di inginocchiarsi prima del match contro il Belgio

Ignazio La Russa ha commentato ad Adnkronos la scelta di inginocchiarsi da parte dell’Italia prima del match contro il Belgio. Le sue parole.

«Ci inginocchiamo se si inginocchiano loro’, questa la posizione della nazionale. E se gli altri fanno le capriole, allora le facciamo anche noi?. Non capisco la scelta. Avrei preferito che dicessero ‘Sì, ci inginocchiamo’ o ‘No, non ci inginocchiamo’. Ma non che dicano ‘Se lo fanno gli avversari lo facciamo anche noi’. Così non ha senso».