La prossima Serie A dovrebbe iniziare il 12 settembre

Domani è previsto un consiglio di Lega che dovrebbe ratificare l’inizio della Serie A 2020/21; le indiscrezioni dicono il 12 settembre

In attesa di ricominciare la Serie A questo sabato con i recuperi della 25a giornata, si sta già ragionando in vista della prossima stagione, quella 2020/21.

Stando a quanto riportato da Sky Sport 24, domani è in programma un Consiglio di Lega in cui si dovrebbe ratificare l’inizio della Serie A della prossima stagione e le indiscrezioni danno come data papabile quella del 12 settembre, con le squadre che dunque avranno a disposizione solo 10 giorni di mercato prima di scendere in campo la prima volta.