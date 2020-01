Kurzawa, continuano le trattative tra il Milan e il PSG

Kurzawa è un obiettivo di mercato del Milan. Il francese, in rotta con il PSG, avrebbe dichiarato la propria preferenza per i rossoneri

Kurzawa è un obiettivo di mercato del Milan. Il francese, in rotta con il PSG, avrebbe dichiarato la propria preferenza per i rossoneri o eventualmente per la Premier League. Al momento dall’Inghilterra non è arrivata nessuna offerta, mentre il Milan sta continuando a lavorare con la dirigenza parigina. Nella sessione di gennaio Stefano Pioli potrebbe fare a meno di Ricardo Rodriguez, alternativa di riserva al titolarissimo Theo Hernandez.

Kurzawa ha il contratto in scadenza nel giugno 2020: il Milan punta a convincere il PSG a liberarlo già a gennaio, magari dietro esborso di pochi milioni di euro.