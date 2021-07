Kuipers: «Ritiro? Vi dico da quando ho iniziato a dubitare»

Bjor Kuipers si ritira. L’arbitro della finale di Euro 2020 parla della sua carriera. Le dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport.

«Dicono che a volte dovresti fermarti quando sei al massimo. E allora non c’è momento migliore di questo. Dopo la finale degli Europei ho ricevuto così tanti messaggi positivi che ho iniziato a dubitare di questa decisione. Gara decisiva? Napoli-Benfica del 2008. Il presidente del Comitato Arbitrale era in panchina come osservatore UEFA e ho fatto un’ottima prestazione. Da quel momento ho capito che potevo raggiungere la vetta».