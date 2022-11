Krunic, il tuttofare che ora segna pure: Pioli gli dà fiducia

Rade Krunic ha messo il suo timbro nella vittoria di ieri contro il Salisburgo. Il giusto modo per ripagare la fiducia di Pioli

Rade Krunic ha trovato ieri sera il suo primo gol in Champions League, il suo terzo complessivo con la maglia del Milan. Non di certo un bomber, ma – come riporta Tuttosport – un elemento sempre più utile a cui Stefano Pioli continua a dare fiducia.

Schierato trequartista, anche se non lo è di certo almeno nella concezione più classica del ruolo. L’ex Empoli interpreta la posizione a modo sua, svariando ovunque dalla zona di mezzala fino ad essere sulla stessa linea di Giroud. In qualche modo è l’equilibratore del gioco rossonero. Quando le partite contano raramente sbaglia, vedere il finale della scorsa stagione.