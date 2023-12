Krunic Fenerbahce, dalla Turchia: Milan disposto a cedere il bosniaco. Questa la cifra

Rade Krunic verso Fenerbahce, dalla Turchia sono sicuri: il Milan è disposto a cedere il centrocampista bosniaco per questa cifra

Se si muove qualcosa per il calciomercato Milan in entrata, per quanto riguarda le operazioni in uscita tutte le attenzioni solo per la possibile cessione di Rade Krunic in direzione Fenerbahce. Il club turco continua ad insistere per l’arrivo del centrocampista, cercato con insistenza anche in estate.

Come riferisce il giornalista turco Sercan Hamzaoglu su X, i rossoneri hanno rifiutato a inizio stagione un’offerta del Lione per 12 milioni di euro, ma adesso avrebbero cambiato idea in merito ad una sua cessione. Il Fenerbahce non sembra essere disposto ad offrire più di 4 milioni di euro, mentre il calciatore sarebbe pronto a ridursi l’ingaggio pur di trasferirsi.