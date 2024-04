Koulierakis Milan, possibile ritorno di fiamma in estate! C’è una strategia precisa

Koulierakis Milan, possibile ritorno di fiamma in estate per il difensore centrale greco! C’è una strategia precisa

Nel corso della prossima sessione di calciomercato il Milan andrà a caccia di un nuovo difensore centrale per sostituire a livello numerico Kjaer (il cui contratto in scadenza non dovrebbe essere rinnovato).

Secondo quanto riportato dal portale Sportime, il club rossonero potrebbe tornare alla carica per Konstantinos Koulierakis, difensore già sondato nelle ultime sessioni di mercato.