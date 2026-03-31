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Kostic è un giocatore del Milan: c’è anche l’annuncio ufficiale! Tutti i dettagli

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2 ore ago

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Kostic

Kostic è ufficialmente un giocatore del Milan, ad annunciarlo è stato proprio il club rossonero tramite i propri canali

Adesso è anche ufficiale, nonostante la sfuriata del vicepresidente del Partizan Belgrado, Andrej Kostic è nuovo calciatore del Milan. Il club rossonero si è mosso con largo anticipo ed ha già portato a casa un colpo per il futuro. Questo il comunicato ufficiale:

AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Andrej Kostic a partire dal 1° luglio 2026. L’attaccante, nato nel 2007, arriva dal Fudbalski Klub Partizan e farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.

Kostic per Milan Futuro, quali sono le cifre?

Come sottolineato dal Milan il montenegrino inizierà dunque la sua avventura con Milan Futuro. Il trasferimento avviene a titolo definitivo, queste dovrebbero essere le cifre (riportate nella giornata di ieri da Matteo Moretto) 3,5 milioni di parte fissa + 4,5 di bonus ed una percentuale sulla rivendita.

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