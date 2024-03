Koopmeiners Milan: sfida a Juventus e Liverpool

Tra gli obiettivi del calciomercato Milan c’è Koopmeiners. Per l’olandese è sfida a Juventus e Liverpool, l’Atalanta fissa il prezzo

Al calciomercato Milan serviranno intorno ai 70 milioni per convincere l’Atalanta a cedere Koopmeiners. A scriverlo è Calciomercato.com alla luce di quanto detto dall’olandese al De Telegraaf sul suo futuro.

I bianconeri nella cosa a Koopmeiners con ogni probabilità dovranno sfidare la Juventus e il Liverpool, squadra che affronterà l’Atalanta nei quarti di finale di Europa League. E chissà che proprio in quelle occasioni i Reds non possano farsi avanti per anticipare la concorrenza della Juve e degli altri club interessati al fantasista.