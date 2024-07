Koné Milan la NUOVISSIMA idea a centrocampo: il PIANO per strapparlo al Mönchengladbach

Koné Milan la NUOVISSIMA idea a centrocampo: il PIANO del club rossonero per strapparlo al Mönchengladbach

Alla luce delle difficoltà riscontrate sul fronte Youssouf Fofana, il calciomercato Milan ha individuato un’alternativa nel reparto su cui affondare il colpo nel caso in cui la situazione non dovesse sbloccarsi.

Si tratta di Emmanuel Kouadio Koné, centrocampista classe 2001 di proprietà del Borussia Mönchengladbach già seguito dai rossoneri tre anni fa e non acquistato per la volontà del ragazzo di trasferirsi in Germania. Lo riporta il Corriere dello Sport.