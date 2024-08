Koné Milan, i rossoneri ci riprovano: in arrivo l’ultimo AFFONDO per il francese. Tutti i DETTAGLI

Koné Milan, i rossoneri ci riprovano: in arrivo l’ultimo AFFONDO per il centrocampista francese. Tutti i DETTAGLI

Il calciomercato Milan non vuole abbandonare l’idea di riuscire a strappare Manu Koné al Borussia Monchengladbach entro la mezzanotte di venerdì e per questo motivo sta preparando un ultimo affondo.

A riportarlo è il Corriere dello Sport oggi in edicola che svela come ci siano i margini per organizzare un ultimo tentativo. Operazione possibile intorno ai 20-25 milioni di euro.