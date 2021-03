Kjaer: «Tomori? Non lo conoscevo, vi spiego ora cosa penso di lui»

Kjaer: ecco le parole del difensore danese alla vigilia del match di Europa League tra Milan e Manchester United su Tomori

Simon Kjaer ha rilasciato una lunga intervista in conferenza: ecco parole del difensore danese alla vigilia del match in programma giovedì a San Siro tra Milan e Manchester Utd , in particolar modo sulla sua crescita personale e su Tomori:

Sulla sua crescita: «Sin dal primo giorno mi è stato chiesto di dare una mano nello spogliatoio facendo vedere ai più giovani cosa volesse dire essere un professionista. Il gruppo è stato fantastico sin dal primo giorno, c’è questa voglia di imparare ed è stato un bel percorso. Anche io ho imparato qualcosa, dobbiamo cercare di migliorare tutti i giorni. Stiamo avendo ottimi risultati sia individuali che di squadra».

Su Tomori: «Non lo conoscevo prima che venisse ma la mentalità con cui è arrivato è di spessore. Ha grande fame e voglia di dimostrare chi è ed ha fatto molto bene. E’ un difensore veloce e aggressivo che si vede in Italia, per noi è importante la sintonia. Non è stata una sorpresa perché è un giovane con tantissima qualità».