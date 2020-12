Kjaer su Rangnick: «Osservavo e incrociavo le dita per la permanenza di Pioli»

Il difensore rossonero Simon Kjaer ha rilasciato una lunga e densa intervista all’emittente televisiva danese TV2

Simon Kjaer ha rilasciato una lunga intervista all’emittente tv danese TV2. Queste le sue dichiarazioni sul mancato arrivo di Rangnick:

«Io osservavo, ovviamente incrociavo le dita per la permanenza di Pioli. Era anche una situazione in cui non potevi fare molto, potevo solo andare in campo, vincere le partite e mostrare il carattere mio e della squadra. Per il resto potevo solo incrociare le dita, fortunatamente è andato tutto bene».