Kjaer: «125 presenze per il mio paese: felice, umile e orgoglioso». Le parole del difensore rossonero dopo il traguardo raggiunto con la maglia della Danimarca

Simon Kjaer ha celebrato sui social le 125 presenze con la maglia della nazionale danese di cui è capitano. Ecco le parole del difensore rossonero:

«3 punti + un clean sheet in un Parken Stadium pieno. 125 presenze per il mio paese: Felice, umile e orgoglioso. Grazie per il fantastico supporto»