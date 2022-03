Kjaer esalta il Milan: «Fiero della squadra». Il messaggio del difensore danese fermo ai box per infortunio

Simon Kjaer ha fatto il tifo da casa ieri in Napoli-Milan. Il danese – che ha terminato la sua stagione in anticipo per infortunio – ha esultato dopo una vittoria preziosa nella corsa scudetto.

«Fiero della squadra», ha scritto Simon subito dopo il triplice fischio del match del Maradona.