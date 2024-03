Kjaer Milan, in ballo il futuro: tra addio e ipotesi permanenza TUTTI i pro e i contro della possibile scelta del club

Kjaer-Milan, gli ultimi due mesi di stagione decidono il futuro: tutti i pro e i contro tra ipotesi rinnovo e possibile addio

I prossimi due mesi in casa Milan non saranno decisivi solo nella doppia corsa al secondo posto in campionato e alla ricerca della finale di Dublino in Europa League ma anche per il futuro di Simon Kjaer, difensore centrale danese in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e leader della squadra di Stefano Pioli.

Ad oggi, nonostante la forte volontà dell’ex Atalanta di chiudere la carriera al Milan, l’ipotesi più accreditata è quella di una separazione dopo 4 anni e mezzo, uno scudetto vinto e un grave infortunio al crociato che ha impedito a Simon di tornare ai livelli super del 2020 e del 2021. Proprio le condizioni fisiche precarie di Kjaer sono uno dei motivi principali che spingerebbero Furlani e Ibrahimovic a salutarlo con l’onore del caso in estate.

Ma quanto perderebbe il Milan senza Kjaer? Se è vero che la costanza fisica non è più una prerogativa marcata è allo stesso tempo vero che il classe ’89, quando chiamato in causa, ha risposto sempre presente fornendo prestazioni di altissimo livello che hanno permesso anche la definitiva esplosione di Matteo Gabbia, tornato rigenerato dal prestito semestrale al Villarreal.

Kjaer inoltre, all’interno dello spogliatoio rossonero, rappresenta uno dei calciatori più esperti e la sua partenza, insieme a quella ormai certa di Olivier Giroud direzione MLS potrebbe rappresentare un vulnus importante all’interno di una stagione lunga e logorante come la prossima.

Di contro, con la già citata esplosione di Gabbia e il ritorno a pieno regime di Tomori, Thiaw e Kalulu, il Milan potrebbe anche decidere di tagliare il cordone ombelicale con uno dei suoi leader storici e affidarsi ad un giocatore esperto ma più giovane, e senza troppe pretese, come Daniele Rugani, altro parametro zero di lusso dato in uscita dalla Juve nonostante una trattativa per il rinnovo ancora in corso.

Una decisione definitiva verrà presa solo a fine maggio comunque: Kjaer ha tutta l’intenzione di tenersi il Milan e da grande professionista qual è vuole dimostrare con i fatti di meritare sul campo il prolungamento del contratto con il Diavolo.