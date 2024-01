Kjaer Milan: bivio per il futuro, ecco cosa può accadere in estate

Tra i nomi che potrebbero salutare il calciomercato Milan in estate c’è quello di Kjaer. Il danese è ad un bivio

Sono mesi decisivi per il futuro in rossonero di Kjaer. Il danese ha il contratto in scadenza a giugno e potrebbe salutare il calciomercato Milan.

In virtù di questo anche il club farà le sue valutazioni. Come riportato da TMW se dimostrerà da qui a giugno di poter assicurare un certo numero di partite allora potrebbe avere qualche chance di rinnovo (al momento molto poche), altrimenti la sua avventura milanista si concluderà al termine di questo campionato.