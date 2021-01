Kjaer: «La vera forza del Milan è il gruppo. Scudetto? Pensiamo in grande»

Simon Kjaer, difensore danese dei rossoneri, è stato intervistato dai colleghi di Sky al termine del match Benevento-Milan

Sul momento: «Provo a dare il massimo, il mio obiettivo è non prendere gol, sono un difensore. Abbiamo avuto un po’ di fortuna oggi, ma siamo stati bene in campo. È stata una gara dura, ma abbiamo fatto vedere lo spirito e la voglia di vincere, siamo in un buon momento».

Sullo scudetto: «Dobbiamo sempre pensare in grande, però la vera forza di questo gruppo è che non possiamo arrivare lassù facilmente, c’è da migliorare ogni giorno. Questo gruppo crede di poter vincere, non c’è nessuno più forte di noi, c’è qualità. Ogni partita è diversa, però noi pensiamo di poter vincere ogni partita. Dobbiamo continuare così».