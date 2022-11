Kjaer elogia Giroud: «Lo vedo come l’élite assoluta in termini di movimenti, rifinitura e altro». Le parole del difensore rossonero

Simon Kjaer ha elogiato Olivier Giroud in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Francia. Ecco le parole del difensore del Milan:

«Lo vedo come l’élite assoluta in termini di movimenti, rifinitura e altro. È leggermente meno mobile e fuori dagli schemi rispetto a Benzema. Ma dentro il campo lo vedo come un attaccante assolutamente di livello mondiale»