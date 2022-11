Kjaer elogia Eriksen: «Le sue qualità parlano per lui»

Simon Kjaer è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Danimarca Tunisia dicendo la sua su Eriksen

«Penso che le qualità di Christian parlino per lui. Siamo felici che sia qui dopo tutto quello che è successo. Come giocatore penso che sia semplicemente uno dei migliori che io abbia mai visto. In termini di qualità, amore per il gioco, rapporto con i compagni. Penso che lui apprezzi il fatto di essere qui anche più di noi »