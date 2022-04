Kjaer e il fioretto: finché non torna, non rasa barba e capelli

Simon Kjaer starebbe osservando un particolare fioretto in questi mesi di riabilitazione dopo l’infortunio: non rasa barba e capelli finché non torna in campo

Il centrale difensivo del Milan e capitano della Danimarca, Simon Kjaer, è alle prese con la riabilitazione dopo l’infortunio al ginocchio e pare che in questi mesi stia osservando un particolare fioretto.

Il fioretto del calciatore rossonero riguarda il suo rientro in campo: infatti, finché non tornerà in campo non si taglierà ne capelli e ne barba.