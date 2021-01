Kjaer consiglia Pioli: «Ibra e Mandzukic assieme possono fare tantissimo»

Intervenuto sui social rossoneri, Simon Kjaer ha parlato della possibilità per Ibrahimovic e Mandzukic di giocare assieme in futuro

Intervenuto sui social rossoneri, Simon Kjaer ha parlato della possibilità per Ibrahimovic e Mandzukic di giocare assieme in futuro:

«Non ha ancora 40 anni, ne ha 39. E’ difficile spiegare com’è Ibra. In carriera non ho mai visto qualcuno con il suo modo di lavorare e la sua mentalità. Ibra-Mandzukic? Non è una coppia facile per i difensori. Possono fare tantissimo assieme. Mario è uno che sta sempre addosso, non lascia mai un metro».