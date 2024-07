Kjaer SALUTA Hjulmand, il commovente messaggio social dell’ex Milan: «È stato un piacere, un onore e un privilegio lavorare con te». Le parole del difensore

Simon Kjaer ha voluto salutare con un messaggio sui social Kasper Hjulmand, che con la fine di Euro 2024 ha chiuso la sua avventura come ct della Danimarca. Di seguito le parole dell’ex difensore rossonero:

PAROLE – «Caro Kasper Tusind, grazie per tutte le ore, gli allenamenti, gli incontri, le conversazioni e le partite internazionali che abbiamo trascorso insieme. Ti apprezzo molto sia come allenatore che come persona. È stato un piacere, un onore e un privilegio lavorare con te. Ti auguro tutto il meglio per il futuro!».