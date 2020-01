Kjaer: il centrale già a disposizione, stasera giocherà dal primo minuto

Il difensore ha già avuto un buon impatto, Pioli lo vuole in campo

Verrà di fatto presentato domani alle 14 alla stampa il nuovo arrivato in casa Milan. Simon Kjaer, però sembra aver già dato garanzie importanti a Pioli che stasera lo vorrà un campo dal minuto. Contro la Spal non sarà una gara semplice, nonostante l’ultimo posto in classifica in campionato dei ferraresi.

Petagna out, il centravanti resta molto ‘chiacchierato’

Il mercato resta sempre alla finestra. Questa sera il grande ex Andrea Petagna guarderà la gara dalla tribuna. I rumors non mancano, il centravanti punta al grande salto di qualità. Un ritorno al Milan sarebbe molto gradito da parte sua, chissà…