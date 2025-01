Kjaer, arriva l’annuncio dell’ex Milan che spiazza tutti i tifosi: «Adesso è davvero il momento giusto»

Condividi via email

Kjaer, ex Milan, ha effettuato un annuncio molto importante a TV 2 Sport. Queste le sue dichiarazioni:

Simon Kjaer, ex difensore del Milan, in rossonero dal 2020 al 2024, Campione d’Italia nel 2022, ai microfoni di TV 2 Sport, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato a 35 anni e 10 mesi. La sua ultima esperienza è stata proprio quella in Serie A con il Diavolo.

LE PAROLE – «Adesso è davvero il momento giusto per capire questo capitolo della mia vita. Nella mia testa c’era di chiudere la carriera al Milan. Sapevo benissimo che da lì alla ricerca di qualcos’altro ero così lontano nei miei pensieri e nel processo nella mia testa che non avrei potuto avere un finale migliore. La fine l’ho avuta a San Siro e quell’esperienza sapevo benissimo che quella era la mia fine»