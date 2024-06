Kiwior Milan, ritorno di fiamma: CONTATTO con gli agenti del polacco! TUTTI i dettagli e le ultime sul suo futuro

Come riportato da Calciomercato.com, il Milan è tornato con decisione su Jakub Kiwior, difensore di proprietà dell’Arsenal con un recente passato in Serie A con la maglia dello Spezia.

Ci sarebbero stati dei primi contatti tra i rossoneri e gli agenti del polacco per un eventuale ritorno in Italia. I Gunners però, allo stato attuale delle cose, non hanno ancora deciso se aprire o meno alla cessione del giocatore.