Kirovski Milan, tutto pronto per il suo sbarco a Milano: definito anche il ruolo. TUTTI gli aggiornamenti e le novità

Ormai ci siamo: il Milan è pronto ad accogliere Jovan Kirovski. L’ex dirigente dei Los Angeles Galaxy è ormai prossimo a sbarcare a Milano per iniziare la sua avventura in rossonero.

Come confermato questa mattina da Tuttosport, lo statunitense sarà il prossimo direttore sportivo dell’Under 23 rossonera, che in panchina potrebbe partire con Bonera (favorito ad oggi su Abate).