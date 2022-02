ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il caporedattore Rainer Ranzke ha espresso il suo pensiero sulla questione Russia-Ucraina

La nota testata Kicker, attraverso il suo caporedattore Rainer Ranzke, ha espresso il suo pensiero sulla questione Russia-Ucraina. La testata tedesca si è espressa senza filtri contro alcune istituzioni sportive e la Russia stessa. Ecco quello riportato dalla testata.

SANZIONARE I CLUB RUSSI – «Lo sport, soprattutto il calcio, non deve fermarsi ad atti simbolici, ma imporre sanzioni durissime come l’esclusione di tutte le squadre russe da ogni competizione e il blocco immediato di ogni flusso di denaro da e verso la Russia; dall’assegnazione dei diritti tv, ai pagamenti degli sponsor e del marketing».

PAROLE DURE CONTRO INFANTINO E BACH – «Alti funzionari egocentrici come Gianni Infantino o Thomas Bach hanno chiuso gli occhi per anni quando despoti come Putin, Xi o Lukashenko; hanno ignorato i diritti umani e le convenzioni internazionali; quando hanno rapito, torturato, avvelenato persone, dirottato aerei o aperto campi panali. Non è importante in questi tempi drammatici come stia andando lo sport, ma esso deve e può inviare segnali a tutti i settori con sanzioni contro la Russia che colpiscano tutte le sfere di influenza».