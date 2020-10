Kessie su Pioli: «All’inizio non è stato facile, ma poi ho capito le sue richieste»

Il centrocampista rossonero Franck Kessie ha parlato del momento magico personale e di squadra che sta vivendo al Milan

Franck Kessie ha rilasciato un’intervista ai microfoni della BBC. Il centrocampista rossonero, tra le altre cose, si è soffermato anche sul rapporto con mister Pioli. Queste le sue parole:

«Pioli sa come gestire il gruppo e ci sentiamo tutti parti importanti del progetto. Mi ha detto cosa si aspettava da me. All’inizio non è stato facile, ma poi ho capito le sue richieste e ho fatto il possibile per tradurle in campo».