Kessié prosegue la propria quarantena a casa: niente allenamenti per lui

Franck Kessié, centrocampista ivoriano del Milan, sta proseguendo la propria quarantena in casa dopo essere tornato in Italia

Franck Kessié è tornato in Italia, ma non è ancora tornato a disposizione di Stefano Pioli per riprendere gli allenamenti individuali. Il centrocampista ivoriano sta ancora affrontando la quarantena come previsto per tutte le persone rientrate dall’estero.

Se, come avvenuto con Ibrahimovic, il centrocampista rossonero dovesse risultare negativo al tampone potrà accelerare il proprio rientro. Nel frattempo Pioli però può contare su un centrocampista in più…