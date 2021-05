Kessie, profilo ormai di livello internazionale: Pioli non chiede altro per la gara di questa sera contro il Benevento, servirà sostanza

Kessie, profilo ormai di livello internazionale: Pioli non chiede altro per la gara di questa sera contro il Benevento, servirà sostanza. Gazzetta dello Sport di questa mattina accende le luci sulle colonne rossonere, in particolare sull’ivoriano, uno dei pilastri della squadra di Pioli. A ventiquattro anni- si legge a pag. 8- è alla sua quarta stagione da centrocampista titolare del Milan: certi atteggiamenti poco professionali appartengono al passato, oggi l’ivoriano è diventato un giocatore di livello internazionale, impeccabile nell’applicazione. 2949 minuti in campionato, dieci gol fatti e una media di 11.3 chilometri percorsi a partita: nessuno si sbatte più di lui”.

ORA I FATTI- Pioli chiede sostanza, chiede che vengano messe in pratica tutte le parole usate per raccontare la condizione e la mentalità di una squadra che non ha più bisogno di dire come sta ma che necessità solo di fare gioco e risultati. Questo lo si può chiedere a Kessie, uscito non benissimo dalla gara con la Lazio ma pronto a riprendersi il Milan sulle spalle.