Pioli, contro il Benevento sul sicuro: gli intoccabili sono pronti, stanno bene e questa sera dovranno dare sfoggio a tutta la propria forza. Gazzetta dello sport li identifica in Theo, Kessie ed Ibra ma aggiunge anche Bennacer e Calhanoglu: “Milan sul sicuro: Theo, kessie ed Ibra per ritornare tra le prime quattro”.

VIETATO SBAGLIARE- Lo abbiamo detto e ribadito più volte: non ci sono più margini di errore. Da qui in avanti chi perde punti è fuori: “Lora dei piolissimi”. Così la rosea che in qualche modo lancia segnali di formazione quasi ufficiali, dando per certa la presenza dei cinque sopra nominati, quelli che dovrebbero far vincere la gara contro un Benevento bisognoso di punti salvezza.