Kessie potrebbe essere il sacrificio per il mercato rossonero

Il Milan potrebbe sacrificare Frank Kessie nella prossima sessione di mercato. Ai rossoneri farebbero comodo finanze fresche da reinvestire per l’acquisto di altri rinforzi. L’ivoriano non sembra essere indispensabile e potrebbe salutare presto il Milan. Su di lui c’è anche l’Arsenal che vorrebbe portarlo a Londra al fianco di Lucas Torreira. Per i rossoneri a centrocampo dovrebbe arrivare Dominik Szoboszlai che creerebbe una grande coppia insieme a Ismael Bennacer. In questo senso Ralf Rangnick potrebbe essere decisivo per entrambe le operazioni di mercato.