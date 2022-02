ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Kessie lascia il Milan: Barcellona interessato, ma senza follie. Le ultime sul futuro del centrocampista ivoriano

Il Barcellona continua a seguire Kessie per giugno. Il centrocampista si libererà a parametro zero dal Milan. Lui ed il suo agente sono già informati dell’interesse dei blaugrana, che però non sono disposti a spendere cifre elevate tra ingaggio e commissioni.

L’ivoriano stuzzica i blaugrana perché diverso dagli altri centrocampisti in rosa ma il club catalano, scrive Mundo Deportivo, non parteciperà ad aste con le altri pretendenti.