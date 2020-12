Kessié ammonito: era diffidato e salterà la Lazio. Milan in emergenza

Kessié ammonito in Sassuolo-Milan, l’ivoriano era diffidato e salterà la sfida contro la Lazio per squalifica

Franck Kessié è stato ammonito per fallo su Bourabia e salterà Milan-Lazio di mercoledì 23 dicembre per squalifica. Il centrocampista ivoriano era infatti nella lista dei diffidati e non ci sarà per il big match contro i capitolini così come l’infortunato Bennacer.

Una defezione importante per Pioli che al momento in cui Mariani ha estratto il cartellino giallo su Kessié ha così urlato: «Un fallo ha fatto per tutta la partita».