Kelly Milan, Ceccarini fa il punto della situazione: «Interesse concreto ma il Bournemouth…». Le parole del giornalista

Il direttore di TMW Ceccarini ha parlato di uno degli obiettivi del mercato Milan ovvero il difensore Llyod Kelly.

PAROLE – «L’interesse per Lloyd Kelly del Bournemouth è estremamente concreto. I rossoneri, vista anche la sua situazione contrattuale (andrà in scadenza a giugno) vorrebbero provare un assalto alla riapertura del mercato ma al momento non si registrano grandi aperture dal club inglese. Kelly però non intende rinnovare con il Bournemouth e per questo l’obiettivo sarebbe provare a bloccarlo in vista di giugno».