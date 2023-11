Kelly Milan, l’affare si complica: una big inglese piomba sul difensore. ULTIME

Kelly Milan, l’affare si complica: una big inglese piomba sul difensore. Le ULTIME sul centrale del Bournemouth

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il futuro di Lloyd Kelly, difensore finito recentemente nel mirino del Milan come possibile rinforzo per la retroguardia.

Come riportato dal Daily Standard, una big inglese sarebbe piombata sul centrale: si tratta del Tottenham che, dopo aver perso Van de Ven per infortunio, starebbe pensando proprio a Kelly per sostituirlo.