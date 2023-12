Kehrer Milan, il tedesco è finito nel mirino di un altro club di Serie A: le ultime

Kehrer Milan, il tedesco è finito nel mirino di un altro club di Serie A: non solo i rossoneri sulle tracce del centrale del West Ham

Uno degli ultimi nomi accostati al calciomercato Milan è quello di Thilo Kehrer. Il centrale tedesco del West Ham è l’ultima delle idee dei rossoneri, alla ricerca di rinforzi nel reparto arretrato per via dei tantissimi infortuni.

La concorrenza sul classe ’96 però non mancherà. Come riferisce Calciomercato.com, infatti, anche la Roma è alla ricerca di un nuovo difensore per gennaio e si pensa a Kehrer come alternativa a Leonardo Bonucci.