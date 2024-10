Kalulu Juve, la FRECCIATA di Caressa: «Il Milan l’ha lasciato andare via con SUPERFICIALITA’». La critica dle giornalista

Il giornalista Fabio Caressa a Sky Sport ha lanciato una frecciata al Milan riguardo la cessione di Kalulu alla Juve nel mercato estivo.

LA CRITICA – «Kalulu è uno dei giocatori più importanti attualmente che ha Thiago Motta. Adesso che non ci sarà Bremer è importante avere giocatore così che si prendeno responsabilità, gioca da esterno e da centrale. Secondo me il Milan l’ha lasciato andare via con un po’ di superficialità».