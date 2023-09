Kalulu tiene in ansia il Milan: le condizioni del difensore rossonero in vista della super sfida contro l’Inter di sabato

Non arrivano buone notizie in casa Milan a cinque giorni dal super derby a San Siro contro l’Inter. Preoccupano infatti le condizioni di Kalulu, alle prese con un guaio muscolare che lo mette a rischio per la sfida.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ulteriori controlli verranno fatti nel corso della settimana. Se non recuperasse: pronta la coppia obbligata composta da Kjaer e Thiaw.