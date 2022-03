Kalulu: «Con l’Empoli sarà una gara molto complicata»

Pierre Kalulu, nel corso dell’intervista a Milan Tv, ha parlato del prossimo impegno dei rossoneri contro l’Empoli: le sue parole

Nel corso delle dichiarazioni a Milan Tv, Pierre Kalulu ha parlato anche del prossimo impegno contro l’Empoli:

«Questo modo di vedere il calcio mi permette di essere sempre umile. Con l’Empoli sarà una partita difficile. Sappiamo che in Italia tutte le gare sono diverse e complicate, stiamo lavorando per essere prOnti per sabato».