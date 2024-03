Kaladze sentenzia: «Non riesco ad immaginare un Milan senza Maldini. Serve questa cosa per essere competitivi». Le dichiarazioni

L’ex Milan Kakha Kaladze ha rilasciato un’intervista a Radio TV Serie A in cui ha analizzato il momento dei rossoneri e l’addio di Maldini.

SUL MILAN – «Quella di oggi è una bella squadra. Spero possa restare in alta classifica e qualificarsi alla prossima Champions League. Per essere competitivi anche in Europa, tuttavia, c’è bisogno di acquisti importanti».

SU MALDINI – «Onestamente non riesco ad immaginare un Milan senza di lui e viceversa. Il suo allontanamento è stato molto strano: ha fatto bene e con lui il Milan ha iniziato a crescere».