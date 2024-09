Kakà ESALTA il Milan: «Grande SEGNALE, prospettive BUONE per il campionato. Leao deve essere SOSTENUTO e su Gabbia...»

Le parole di Kakà, ex attaccante del Milan, ai microfoni di Sport Mediaset in occasione dell’evento Fc25 EASports

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, l’ex attaccante del Milan Kakà ha rilasciato queste dichiarazioni sul momento positivo dei rossoneri dopo il derby vinto.

PAROLE – «Nel derby il Milan ha dato un grande segnale dopo quello che è successo contro il Liverpool. Vincere contro l’Inter giocando bene è stata una buona risposta. Se i rossoneri continueranno a giocare come hanno fatto nel derby ci sono buone prospettive per il campionato. Si è vista una squadra con un atteggiamento diverso e molto buono, che lottava per il risultato. Leao? È un giocatore che mi piace tantissimo, ha forza, qualità e tecnica. Bisogna sostenerlo, può aiutare tanto questo Milan. Gabbia può aiutare anche la Nazionale italiana, un altro rossonero in azzurro».