Kaio Jorge alla Juventus, è ufficiale: il comunicato dei bianconeri

L’anno della sua esplosione è il 2020: 46 presenze in prima squadra tra campionato e Copa Libertadores ed è qui che la stella di Kaio brilla più luminosa che mai, macinando record. È l’unico giocatore nato dal 2001 ad aver realizzato almeno cinque reti in una singola edizione del torneo ed è anche l’autore del gol più rapido in Copa dal 2013 a oggi: contro il Gremio in gol dopo 11 secondi. In quella gara segna anche la sua prima marcatura multipla nella competizione internazionale.