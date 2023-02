Juventus Women, Montemurro : «Oggi Milan meglio di noi nel primo tempo»

Joe Montemurro, allenatore della Juventus Women, ha commentato la sconfitta odierna contro il Milan Femminile di Maurizio Ganz

Intervenuto ai microfoni di La7, Joe Montemurro, tecnico della Juventus Women, ha parlato così dopo la sconfitta contro il Milan Femminile:

«Il campionato si è migliorato per le tante partite. Oggi abbiamo visto un primo tempo in cui il Milan è stato migliore di noi. Sono situazioni che succedono. Noi cerchiamo di andare avanti in ogni partita».

