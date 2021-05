Juventus-Milan: Valeri si salva in corner mentre è perfetto Calvarese

Juventus-Milan: Valeri riesce a raggiungere la sufficienza, meriti di Calvarese che lo corregge da una possibile…

Juventus-Milan 0-3. I rossoneri volano a quota 72 punti in classifica scavalcando la Vecchia Signora, ora al quinto posto, e il Napoli a quota 70, raggiungendo l’Atalanta in seconda piazza. Prova sufficiente per Valeri (6) che fischia 29 falli e ammonisce quattro giocatori, salvato in corner da Calvarese (7), addetto Var.

Valeri non vede clamorosamente il braccio largo di Chiellini, giustificandosi con ampi gesti, fallo che sarebbe dovuto essere visto sul campo e non dalla tecnologia. Bravo a dare il primo gol del Milan: Brahim Diaz non tocca il pallone con il braccio ma con il fianco.